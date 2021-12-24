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Школьники Москвы пополнили ряды движения «Юнармия»

Школьники Москвы пополнили ряды движения «Юнармия»

Школьники Москвы пополнили ряды движения «Юнармия», сообщает пресс-служба движения. 

Торжественная церемония прошла в Центральном доме «Юнармии», она была посвящена 125-летию со дня рождения Константина Рокоссовского, прославленного советского полководца, маршала Победы, дважды Героя Советского Союза.

«Перед вами стоят важные задачи – хорошо учиться, быть примером для сверстников и знать историю страны, беречь ее от искажения и фальсификаций. Желаю вам успехов и решимости гордо нести высокое звание юнармейца», – подчеркнул начальник штаба отделения «Юнармии» Восточного административного округа города Москвы генерал-майор Вячеслав Пичугин.

Нагрудные значки и удостоверения юнармейцев вручили 32 школьникам.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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