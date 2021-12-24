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Синоптик рассказала о погоде в Москве 31 декабря

Синоптик рассказала о погоде в Москве 31 декабря

20:35  Автор: Иван Рощепий



Последняя неделя года в Москве будет облачной, возможен снег. В столицу придёт похолодание, рассказала RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Последняя неделя года будет облачной с прояснениями и небольшим снежком. Температура воздуха будет постепенно понижаться», — отметила синоптик.

По её словам, к середине недели минимальная температура в Москве составит -20…-15 градусов по Цельсию.

Синоптик спрогнозировал самую холодную зиму за последние несколько лет


«Дневная температура -15…-10 градусов. Это ниже нормы градусов на восемь. Мы ожидаем, что в новогоднюю ночь тоже будет местами небольшой снежок. Температура воздуха будет в пределах -10…-15 градусов по Цельсию. То есть погода будет вполне комфортная для встречи Нового года», — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о приближении мощного похолодания. Об этом пишет «Царьград».



#погода


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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