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СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в РФ

СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в РФ


Банк России и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов ограничения инвестиций на криптовалютном рынке, в их числе блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к регулятору источник.


Четырехзначный MCC-код классифицирует вид деятельности компании при проведении в ее адрес платежа по банковским картам. Криптообменникам и биржам, как правило, присваивают код 6051. К нему же относятся переводы средств в адрес казино — именно такие переводы банки могут начать блокировать.


Источник подтвердил, что такой вариант рассматривался в числе «множества других».


Например, участники рынка предлагали разрешить оборот криптовалюты, но деанонимизировать все транзакции в традиционную финансовую систему. Обсуждалось и ограничение покупки криптовалют для неквалифицированных инвесторов.


В Банке России обещали отразить свою позицию в специальном консультативном докладе по криптовалютам.


Напомним, 16 декабря агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.


В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.


Текущая редакция закона о "ЦФА" запрещает расчеты в криптовалютах, но не ограничивает их покупку и майнинг.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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