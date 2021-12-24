СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в РФ

Банк России и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов ограничения инвестиций на криптовалютном рынке, в их числе блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к регулятору источник.

Четырехзначный MCC-код классифицирует вид деятельности компании при проведении в ее адрес платежа по банковским картам. Криптообменникам и биржам, как правило, присваивают код 6051. К нему же относятся переводы средств в адрес казино — именно такие переводы банки могут начать блокировать.

Источник подтвердил, что такой вариант рассматривался в числе «множества других».

Например, участники рынка предлагали разрешить оборот криптовалюты, но деанонимизировать все транзакции в традиционную финансовую систему. Обсуждалось и ограничение покупки криптовалют для неквалифицированных инвесторов.

В Банке России обещали отразить свою позицию в специальном консультативном докладе по криптовалютам.

Напомним, 16 декабря агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.

Текущая редакция закона о "ЦФА" запрещает расчеты в криптовалютах, но не ограничивает их покупку и майнинг.