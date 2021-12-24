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СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов сальвадорцев

СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов сальвадорцев


Жители Сальвадора по необъяснимым причинам теряют биткоины в государственном криптовалютном кошельке Chivo, сообщает New Scientist.


Издание сослалось на пользователя Twitter под ником El Comisionado, который задокументировал 50 подобных случаев на общую сумму свыше $96 220.



"Правительство не признает ошибки и отмалчивается. Но это одна из вещей на которые люди требуют ответа. Некоторые его ждут месяцами, чтобы вернуть деньги", — заявил El Comisionado.


Наличие проблем изданию подтвердили Заира Навас из полиции Сальвадора и биткоин-энтузиаст с псевдонимом Rogzy.


"Не думаю, что Chivo безопасен, и никто не может это проверить, поскольку код приложения не является открытым", — сказал Rogzy.


По его словам, кошельком пользуются немногие, потому что большинство "не знают, как он работает".


Президент Найиб Букеле ранее заявил, что число пользователей Chivo достигло 2,1 млн. Общая численность населения страны составляет около 6,5 млн.


Он также признал технические проблемы с внедрением кошелька Chivo. Претензии в основном касались начисления и получения $30 в биткоине, которые правительство платило за регистрацию в приложении.


Напомним, 7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США.


После принятия законопроекта в июне оппозиция назвала его неконституционным. В августе в стране прошли митинги против легализации криптовалюты.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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