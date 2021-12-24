Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ

Российские сенаторы предложили внести отдельные положения Кодекса этики ИИ, принятого 26 октября 2021 года, в федеральное законодательство. Соответствующие документы направлены в Минцифры и Минэкономразвития, пишет «Интерфакс».

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Министерству экономического развития создать «механизм оценки гуманитарного воздействия последствий внедрения таких технологий», в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам. Также ведомству предложили разработать «дорожную карту» для эффективного внедрения и использования ИИ-систем.

Законодатели рекомендовали создать комплекс мер по информированию россиян об использовании алгоритмов искусственного интеллекта при разрешении «жизненно важных ситуаций». Это должно обеспечить прозрачность технологии, считают они.

В Совете добавили, что гражданам необходимо обеспечить законное право обжаловать решение ИИ в цифровом виде. Претензии могут рассматривать только человек, считают сенаторы.

Кроме этого, законодатели предложили разработать механизм возмещения вреда, причиненного искусственным интеллектом, а также страхования такого рода ущерба.

Напомним, в октябре правительство РФ и крупный бизнес подписали Кодекс этики ИИ. Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

В августе «Единая Россия» предложила ограничить использование искусственного интеллекта в «чувствительных сферах», вроде здравоохранения и образования.



