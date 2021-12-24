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Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ

Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ


Российские сенаторы предложили внести отдельные положения Кодекса этики ИИ, принятого 26 октября 2021 года, в федеральное законодательство. Соответствующие документы направлены в Минцифры и Минэкономразвития, пишет «Интерфакс».


Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Министерству экономического развития создать «механизм оценки гуманитарного воздействия последствий внедрения таких технологий», в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам. Также ведомству предложили разработать «дорожную карту» для эффективного внедрения и использования ИИ-систем.


Законодатели рекомендовали создать комплекс мер по информированию россиян об использовании алгоритмов искусственного интеллекта при разрешении «жизненно важных ситуаций». Это должно обеспечить прозрачность технологии, считают они.


В Совете добавили, что гражданам необходимо обеспечить законное право обжаловать решение ИИ в цифровом виде. Претензии могут рассматривать только человек, считают сенаторы.


Кроме этого, законодатели предложили разработать механизм возмещения вреда, причиненного искусственным интеллектом, а также страхования такого рода ущерба.


Напомним, в октябре правительство РФ и крупный бизнес подписали Кодекс этики ИИ. Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.


В августе «Единая Россия» предложила ограничить использование искусственного интеллекта в «чувствительных сферах», вроде здравоохранения и образования.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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