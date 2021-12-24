Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили системные требования, но их могут скорректировать





Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит в апреле будущего года не только на приставках Xbox Series X | S, но и на PC. Сразу после релиза проект станет доступен в подписке Game Pass, что позволяет максимально широкой группе игроков получить доступ к игре. Препятствием для игроков на PC могут стать системные требования проекта, которые были объявлены разработчиками.

Как и любые системные требования, которые публикуются до релиза игры, требования к характеристикам PC для S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже в будущем могут быть скорректированы. Рекомендуем отслеживать актуальные системные требования, которые дают возможность четко понимать — будет работать игра на вашем компьютере или нет. Возможно, потребуется обновить некоторые комплектующие PC, чтобы игра S.T.A.L.K.E.R. 2 запустилась на вашем PC.

Отметим, что текущие системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят следующим образом.

Минимальные:

ОС: Windows 10/Windows 11Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600KОперативная память: 8 ГБВидеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБМесто на диске: 150 ГБ

Рекомендуемые:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700KОперативная память: 16 ГБВидеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ, или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБМесто на диске: 150 ГБ

Как можно видеть, для установки игры потребуется не менее 150 Гб свободного места на диске. Если игрок хочет, чтобы загрузки в игре происходили быстрее, рекомендуется устанавливать на SSD, а не на обычный жесткий диск. Количество оперативной памяти, которое рекомендуется для игры S.T.A.L.K.E.R. 2, составляет 16 Гб, что весьма существенно для современных игр.

Отметим, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет работать только на игровых приставках нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Проект не заявлен к релизу на Xbox One.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлен на 28 апреля 2021 года. Ходят слухи, что проект станет эксклюзивом игровых приставок Xbox на 3 месяца, а далее он может выйти и на других платформах, в том числе на Playstation 5.