Стали известны подробности состояния здоровья княгини Шарлен: "Ей потребуется несколько месяцев, чтобы выздороветь"

Вадим Карасев

В этом году 43-летняя княгиня Шарлен столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем — она подхватила тяжелую лор-инфекцию во время поездки на родину, в Южную Африку, и несколько месяцев лечилась там от ее последствий. Вернувшись в прошлом месяце в Монако и воссоединившись с семьей, Шарлен вскоре угодила в больницу — состояние ее здоровья ухудшилось. Вчера же Княжеский дворец Монако опубликовал официальное заявление о состоянии ее здоровья.

В нем говорилось, что, несмотря на то что процесс выздоровления княгини проходит удовлетворительно, для полного восстановления может понадобиться несколько месяцев.

Где именно лечится Шарлен, не уточняется — ее местонахождение не раскрывается в целях безопасности. Но известно, что больница, в которой она находится, расположена за пределами княжества.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми

В заявлении, опубликованном дворцом, также было отмечено, что князь Альбер II и их с Шарлен дети, семилетние близнецы Жак и Габриэлла, планируют навестить княгиню в больнице на рождественских каникулах. Альбер II, рассказывая о состоянии своей жены, также говорил, что она страдает от изнеможения — как морального, так и физического.

Друзья княгини рассказали изданию Page Six, что в Южной Африке она едва не умерла. Подруга княгини поделилась, что Шарлен не могла употреблять твердую пищу более шести месяцев из-за всех перенесенных операций, из-за чего сильно похудела и потеряла много сил.

В прессе тем временем продолжают циркулировать слухи о вероятных проблемах в браке супругов. Однако Альбер II домыслы о разладе с женой отрицает и заявляет, что состояние ее здоровья никак не связано с их личными отношениями.





Княгиня Шарлен и князь Альбер IIМариана Панкина