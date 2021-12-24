Стало известно, что будет с Леонидом Якубовичем и «Полем чудес»

Недавно сообщалось, что шоу Леонида Якубовича закрывают. Представители Первого канала объявили, что после перезапуска «Поля чудес» название программы останется прежним, остается и ведущий Леонид Якубович. Уточняется, что руководству удалось прийти к соглашению с телекомпанией «ВИД», долгие годы производившей старейшее ТВ-шоу, поэтому от недавних планов отказались. Кроме того, Первый канал добился исключительных прав на передачу. «Проект не будет воспроизводиться на других каналах. «Поле чудес» — часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь. Кроме того, «ВИД» передаст Первому каналу весь архив капитал-шоу — более полутора тысяч выпусков»,— гласит сообщение пресс-службы.Леонид Якубович Напомним, о том, что популярное капитал-шоу ждет ребрендинг, было объявлено в конце ноября. Выяснилось, что телекомпания «ВИД» подняла цены на свои услуги, а Первый канал с этим не согласился и решил отказаться от сотрудничества. Руководство пошло другим путем и купило у компании CBS права на телевикторину Wheel Of Fortune, с которой в свое время Владислав Листьев и скопировал отечественные проект. Однако в случае перезапуска передачи пришлось бы изменить ее название на «Наше Поле чудес», но, к счастью, этого удалось избежать. «Мы благодарны телекомпании ВИД за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий», — заключил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта.