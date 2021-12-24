Стиль зумеров и тиктокеров: балахоны, корсеты и бьюти-эксперименты — как менялся образ Билли Айлиш

Вадим Карасев

За несколько месяцев в этой рубрике мы познакомились с главными кумирами поколения зумеров, узнали, что носят тиктокеры и чем покоряют своих подписчиков. Но эта серия портретов была бы неполной без, пожалуй, самой известной звезды поколения Z — Билли Айлиш, которая на днях отметила 20-летие. По этому случаю и предлагаем сегодня вспомнить ее путь к славе и модную трансформацию.





Билли Айлиш

Известность пришла к Билли Айлиш в 2016 году, когда она опубликовала на сервисе SoundCloud песню Ocean Eyes. Дальше официальная биография певицы состоит сплошь из рекордов. В 2019 году она стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить чарт Billboard Hot 100 (сделала она это с хитом Bad Guy), а на "Грэмми" в 2020 году стала первым с 1981 года исполнителем (и лишь вторым в истории), получившим все четыре главные награды — "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель".





Топ-рейтинг серьезных достижений юной певицы замыкает участие в бондиане. Билли, записавшая главную песню к фильму "Не время умирать", стала самой молодой артисткой, написавшей и исполнившей песню для франшизы о Джеймсе Бонде (хит создавался в соавторстве с ее братом Финнеасом О'Коннеллом и продюсером Майлзом Элем).

Эпитет "самая молодая" вообще часто возникал рядом с именем Айлиш, когда речь шла об ее карьерных успехах, и казаться старше певица явно не стремилась. Это было заметно и по ее образам, рождающимся где-то на границе между детской и подростковой модой. Небрежные прически, броские и подчас провокационные принты, панамы, спортивная обувь — вот основные штрихи имиджа Билли.













Но самой главной ее фишкой стали наряды оверсайз, за которыми девушка прятала свою фигуру. Объясняя свой модный выбор, Айлиш говорила, что не хочет, чтобы в прессе обсуждали ее тело, и призналась, что у нее были проблемы с принятием себя.

Я никогда не хотела, чтобы мир знал обо мне все. Именно поэтому я ношу мешковатую одежду — никто не сможет болтать, потому что они не видели, что находится под ней,

— говорила Билли.





















С бодишеймингом певице, впрочем, все равно пришлось столкнуться, когда в прессу попали снимки папарацци, на которых она была в топе и шортах. На хейт Билли отреагировала философски, хотя ее комментарий снова положил начало бурной дискуссии о бодишейминге и недопустимых комментариях в адрес людей из-за их внешнего вида.

Я думала, что буду единственной, кого касается моя ненависть к моему телу, но я полагаю, что интернет тоже ненавидит мое тело. Что же, здорово... Интернет ненавидит женщин,

— сказала тогда Билли.

Ранее певица также выпустила мини-фильм, осуждающий бодишейминг (он демонстрировался на ее концертах). В ролике она постепенно обнажалась и произносила монолог о несправедливости общественного мнения:

Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему?













Впрочем, скучными даже ее вещи оверсайз тогда точно не были — певица выбирала яркие расцветки, хулиганские принты в виде граффити или героев аниме.

Японскую стилистику Айлиш вообще эксплуатировала весьма успешно, начиная с самой одежды и заканчивая прическами с характерными хвостиками, как у героини "Сейлор Мун".





























По мере роста своей популярности от мешковатых вещей Билли не отказалась, но перешла на люксовые марки. Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Prada теперь создавали для певицы кастомные наряды, и даже консервативный Chanel превратил свой фирменный твидовый костюм в бесформенный балахон.

























Но в этом году в образе Билли произошли разительные перемены — певица отважилась на модный эксперимент и позволила себе более чувственные и откровенные наряды. Началось все с обложки Vogue, для которой Айлиш снялась в корсете. К тому моменту певица еще и перекрасилась в блондинку, так что стереотипный образ сексуальной дивы получился вполне завершенным.





Но Билли пошла дальше, и на Met Gala уже в открытую косплеила главного секс-символа XX века Мэрилин Монро в пышном платье Oscar de la Renta, которое раньше в гардеробе певицы и представить было нельзя. Но на "жертвы" Билли пошла не просто так. Как выяснилось позднее, Билли Айлиш согласилась выйти на Met Gala в платье Oscar de la Renta при условии, что бренд не будет тянуть с отказом от использования натурального меха (процесс перехода на коллекции fur-free начался еще два года назад, но в продаже такие товары еще можно было найти).

В начале августа (то есть примерно за месяц до Met Gala, когда подготовка к выходу уже началась) бренд действительно заявил, что окончательно прекращает производство и продажу изделий из меха. То, что ей удалось убедить дизайнеров принять это решение, Билли недавно назвала вершиной своей карьеры на данный момент.













Пока на Западе Билли хвалили за хорошие начинания и смелость все-таки выйти из своей "зоны комфорта", российская публика иронизировала над сходством нового имиджа кумира зумеров с главной "шальной императрицей" постсоветского пространства и звездой бумерских корпоративов Ириной Аллегровой.





Но в этом образе Айлиш тоже не задержалась — недавно певица снова перекрасилась в темный цвет и вернулась к объемной одежде. Она, правда, теперь все-таки перемежается вещами, скроенными по фигуре, блузами с декольте и даже полупрозрачными вещами.













Да и в целом Билли теперь явно не прочь добавить немного сексуальности своим образам. В конце этого года она представила публике свой парфюм, снявшись в рекламном ролике снова полуобнаженной. Да и сам флакон выполнен в форме обнаженного женского торса.





Билли Айлиш в рекламе своего парфюма

Кажется, от своих подростковых комплексов Билли наконец смогла избавиться полностью и в соответствии с названием своего нового альбома счастлива как никогда.

А вам нравится Билли Айлиш?





Надя Бесчетникова