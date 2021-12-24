Terra Name Service представила токен управления и анонсировала аирдроп

Связанная с протоколом Terra служба доменных имен Terra Name Service представила токен TNS и анонсировала аирдроп. Активы распределят среди пользователей 24 декабря в 04:00 МСК.

Are you ready for $TNS? 🌎🌕$TNS token is an important step in decentralizing the governance of the TNS protocol.



Please read this link for full information:https://t.co/ljfkdWGp2E — Terra Name Service (TNS) 🌎 (@tns_money) December 22, 2021

Terra Name Service является аналогом Ethereum Name Service в сети второй по капитализации криптовалюты. Согласно заявлению, запуск токена управления позволит команде повысить децентрализацию проекта.

«Нас вдохновила команда ENS и мы твердо верим в важность доменов Web 3. TNS — важный шаг к децентрализации управления протоколом. Он [токен] позволит участникам сообщества управлять развитием проекта, его казной и техническими параметрами. В конечном итоге это поможет TNS стать ДАО», — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что в перспективе домены зоны .UST станут «золотым стандартом» для сетей экосистемы Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) от Cosmos. Они могут быть использованы сразу в нескольких IBC-совместимых блокчейнах, что избавляет пользователей [9 — solar] от необходимости запоминать отдельные адреса для каждой сети.

Согласно сервису Map of Zones, на момент написания IBC поддерживают 27 сетей.

Как запланировано, в течение 24 месяцев эмиссия TNS достигнет 100 млн. После этого процесс выпуска токенов остановят.

Таблица кумулятивного распределения TNS (в млн). Данные: TNS.

При создании протокола выпустили 47 млн токенов. Из них:

10 млн (21,3%) останутся в казне проекта;

2 млн (4,3%) зарезервировано для интеграции с экосистемой Terra;

25 млн (53,2%) зарезервировано для будущих интеграций;

8,33 млн (17,7%) выделено на первый аирдроп;

1 млн (2,1%) зарезервировано для вознаграждения инфлюенсеров;

0,67 млн (1,4%) зарезервировано под маркетинговые усилия.

В течение двух лет команда распределит среди пользователей 25% совокупного предложения токенов. Снапшот для первой раздачи выполнили 17 декабря в 12:32 МСК.

Embrace yourselves, Santa Claus is coming with a bag full of $TNS airdrops 🎅🎁



Here is an in-depth details, check it out:https://t.co/ud9jZ86mp0 — Terra Name Service (TNS) 🌎 (@tns_money) December 23, 2021

Разработчики отметили подчеркнули, что хотят избежать попадания токенов в «слабые руки», исключив из раздачи баунтихантеров. Ранее схожим образом поступила команда DeFi-проекта ParaSwap.

К участию в распределении допустили 10 198 адресов, каждый из которых совершил не менее 15 транзакций и потратил более $16 на регистрацию доменов.

В зависимости от объема транзакций всех участников распределили на три категории:

пользователи, потратившие на домены до $31, получат по 538 TNS;

пользователи, потратившие до $319, получат 1077 TNS;

пользователи, потратившие более $320, получат 1940 TNS.

Напомним, в декабре DeFi-экосистема Terra превзошла Binance Smart Chain по объему заблокированных средств. Показатель превысил $18 млрд.