Тимур Батрутдинов может невероятно располнеть после коронавируса

Артисту Тимуру Батрутдинову назначили новое лечение в борьбе с КОВИД 19. Госпитализированному с коронавирусом шоумену становится лучше. 43-летний комик идет на поправку, однако в его состоянии есть некоторые нюансы.Тимур Батрутдинов «Степень поражения легких снизилась с КТ2 до КТ1. Тем не менее, очаги поражения в верхней части легких немного увеличились. И поэтому сатурация упала до 95%. А анализы крови показывают небольшое отклонение. Из-за такой картины Батрутдинову назначили гормональную терапию», — сообщает Telegram-канал Mash. Напомним, что комик заболел еще 9 декабря, а через десять дней был госпитализирован в стационар из-за ухудшения состояния.