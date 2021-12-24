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Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от Terra

Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от Terra


Команда NEAR объявила об интеграции проколом алгоритмического стейблкоина UST от DeFi-проекта Terra. Цена токена платформы выросла более чем на 50%.



Согласно заявлению, интеграция стала возможной благодаря партнерству Terra с DeFi-проектами NearPad и Rose в сети второго уровня Aurora.


Платформа NearPad предлагает услуги децентрализованный биржи, площадки для запуска токенов и инкубатора. Rose — киптолендинговый сервис.


Предполагается, что партнерство обеспечит пользователям новые возможности и содействует развитию UST в экосистемах NEAR и Aurora.


NearPad и Rose запустят стимулирующие инициативы для привлечения ликвидности в UST.


"Стейблкоины вроде UST предоставляют простой интерфейс для хранения стоимости и взаимодействия с приложениями, которым необходимо использовать стабильную единицу учета", — заявил соучредитель NEAR Илья Полосухин.


https://forklog.com/chto-takoe-near-protocol/

После анонса цена токена платформы с уровней около $8,8 выросла до отметок в районе $13,7 на момент написания.


Часовой график NEAR /USD на бирже Binance. Данные: TradingView.

В декабре объем заблокированных в экосистеме Terra средств превысил $18 млрд. По этому показателю проект уступает только Ethereum.


Обеспеченный нативным токеном LUNA алгоритмический стейблкоин UST является ключевым элементом Terra. За послендние семь дней LUNA подорожал почти на 41% (CoinGecko).


Данные: CoinGecko.

Напомним, в ноябре команда NEAR активировала шардинг сети. Решение Simple Nightshade призвано стать первым шагом к полностью сегментированному и масштабируемому блокчейну.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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