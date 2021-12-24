Токен NEAR подорожал на 50% после анонса интеграции стейблкоина от Terra

Команда NEAR объявила об интеграции проколом алгоритмического стейблкоина UST от DeFi-проекта Terra. Цена токена платформы выросла более чем на 50%.

📣 @terra_money is partnering with @NEARProtocol and @auroraisnear!



This integration is made possible through a partnership with leading protocols @NearPad and @RoseOnAurora.



🌉 Users can bridge from Terra to Aurora via @Allbridge_io.



Learn more 🔽https://t.co/jwHK1jqECy — NEAR Protocol (@NEARProtocol) December 21, 2021

Согласно заявлению, интеграция стала возможной благодаря партнерству Terra с DeFi-проектами NearPad и Rose в сети второго уровня Aurora.

Платформа NearPad предлагает услуги децентрализованный биржи, площадки для запуска токенов и инкубатора. Rose — киптолендинговый сервис.

Предполагается, что партнерство обеспечит пользователям новые возможности и содействует развитию UST в экосистемах NEAR и Aurora.

NearPad и Rose запустят стимулирующие инициативы для привлечения ликвидности в UST.

"Стейблкоины вроде UST предоставляют простой интерфейс для хранения стоимости и взаимодействия с приложениями, которым необходимо использовать стабильную единицу учета", — заявил соучредитель NEAR Илья Полосухин.

https://forklog.com/chto-takoe-near-protocol/

После анонса цена токена платформы с уровней около $8,8 выросла до отметок в районе $13,7 на момент написания.

Часовой график NEAR /USD на бирже Binance. Данные: TradingView.

В декабре объем заблокированных в экосистеме Terra средств превысил $18 млрд. По этому показателю проект уступает только Ethereum.

Обеспеченный нативным токеном LUNA алгоритмический стейблкоин UST является ключевым элементом Terra. За послендние семь дней LUNA подорожал почти на 41% (CoinGecko).

Данные: CoinGecko.

Напомним, в ноябре команда NEAR активировала шардинг сети. Решение Simple Nightshade призвано стать первым шагом к полностью сегментированному и масштабируемому блокчейну.