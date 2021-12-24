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Участники образовательного проекта «Волонтёр» в «Смене» провели онлайн-встречу с ребятами из Республики Беларусь

Участники образовательного проекта «Волонтёр» в «Смене» провели онлайн-встречу с ребятами из Республики Беларусь

Школьники из Москвы, Ленинградской и Саратовской областей участвуют в образовательном проекте «Волонтёр» Всероссийского детского центра «Смена», информирует Минпросвещения России.

Ребята уже познакомились с историей добровольческого движения, узнали о принципах работы волонтёров, а также провели онлайн-встречу со школьниками из Национального детского центра «Зубрёнок» Республики Беларусь.

Участники программы разрабатывают социально значимые проекты, посвящённые актуальным темам: экологии, конфликту между поколениями и школьному буллингу. В течение смены они проводят различные мероприятия в лагерях центра.

«Образовательный проект «Волонтёр» – авторская программа «Смены». Участие в ней формирует активную жизненную позицию, высокие духовно-нравственные ценности и лидерские качества, необходимые для личностного роста каждого человека. Уметь помогать другим, развивать эмоциональный интеллект, заниматься реализацией социальных проектов – вот те векторы, которые мы задаём этой программой», – отметил директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлёв.

В финале смены все обучающиеся получат сертификаты участника дополнительной общеразвивающей программы «Образовательный проект «Волонтёр».

Смена завершится 28 декабря.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество

По материалам: edu.ru

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