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Управляющая компания майнила криптовалюты за счет жителей многоэтажки в Одинцово

Управляющая компания майнила криптовалюты за счет жителей многоэтажки в Одинцово


В подмосковном Одинцово сотрудники управляющей компании установили в многоквартирном доме ASIC-майнеры и добывали криптовалюты за счет жильцов. Об этом в соцсетях сообщили жители микрорайона Трехгорка.


С 1 декабря ЖК "Новая Трехгорка" расторгнул договор управления с компанией "Альтернатива профи" в пользу УК "Сервис дом". Через несколько дней представители новой компании нашли в подвале дома комнату с шумоизоляцией, в которой находились три работающих ASIC-майнера Canaan AvalonMiner 1066.


Устройства были подключены напрямую к электрощитовой дома. Владельцем фермы, по данным жильцов, оказался один из сотрудников управляющей компании "Альтернатива профи".


Жильцы написали заявление в прокуратуру, оборудование изъяли.


Позже выяснилось, что в подвале еще как минимум одного дома в Одинцово, находящемся в обслуживании УК "Альтернатива профи", нашли оборудование для майнинга, но уже отключенное и спрятанное в фанерный ящик.


Ранее прокуратура Смоленской области выявила ферму для добычи криптовалют на территории местного Государственного университета спорта. Предварительная сумма ущерба превысила 5 млн рублей.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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