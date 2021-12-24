Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%

17:39 Автор: Наталия Васильева

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 58,2 до 60,4%, в целом эпидситуация улучшилась в 17 регионах. Таковы показатели тепловой карты по эпидемиологической ситуации, размещенной на портале стопкоронавирус.рф 24 декабря.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Как отметил накануне президент России Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса. Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни — это бесплатно и безопасно», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит стопкоронавирус.рф.

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С 16 октября на портале стопкоронавирус.рф был запущен счётчик вакцинации россиян от коронавируса и тепловая карта по эпидемиологической ситуации в регионах, которая позволит гражданам самостоятельно оценивать ситуацию с коронавирусом в своём регионе и принимать решения о путешествиях по другим субъектам России.

«Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — добавила вице-премьер.





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К числу лидеров по коллективному иммунитету, помимо Севастополя (90,2%), добавился Чукотский автономный округ (80,3%).

«Близки к достижению отметки 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%). Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Туве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма «омикрон», — отметила Голикова.

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