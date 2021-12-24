Утечка: список бесплатных игр по программе Games With Gold в январе





Компания Microsoft пока не сообщила, какие игры ожидать в программе Games With Gold в январе. Но об рассказал пользователь с ником billbil-kun с сайта Dealabs — он в прошлом месяце уже точно указывал на проекты, которые будут бесплатными в декабре. Если верить его словам, по программе Games With Gold подписчиков Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в январе 2022 года ждут следующие игры:

NeuroVoider (1-31 января)Radiant Silvergun (1-15 января)Aground (16 января — 16 февраля)Space Invaders Infinity Gene (16 января — 31 января)

Отметим, что пока этот список не официальный. Можно ожидать, что Microsoft уже сегодня (или в начале будущей недели) сообщит о проектах по Games With Gold в январе.