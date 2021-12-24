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Утечка: список бесплатных игр по программе Games With Gold в январе

Утечка: список бесплатных игр по программе Games With Gold в январе


Компания Microsoft пока не сообщила, какие игры ожидать в программе Games With Gold в январе. Но об рассказал пользователь с ником billbil-kun с сайта Dealabs — он в прошлом месяце уже точно указывал на проекты, которые будут бесплатными в декабре. Если верить его словам, по программе Games With Gold подписчиков Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в январе 2022 года ждут следующие игры:



NeuroVoider (1-31 января)



Radiant Silvergun (1-15 января)



Aground (16 января — 16 февраля)



Space Invaders Infinity Gene (16 января — 31 января)

Отметим, что пока этот список не официальный. Можно ожидать, что Microsoft уже сегодня (или в начале будущей недели) сообщит о проектах по Games With Gold в январе.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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