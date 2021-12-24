В 2022 году Удмуртия станет площадкой для проведения всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»

В 2022 году Удмуртия станет площадкой для проведения всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев», сообщает газета «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на руководителя Администрации главы и Правительства региона, заместителя председателя Межведомственного координационного совета по организации патриотического воспитания в Удмуртии Сергея Смирнова.

«Проведение объединяющих мероприятий остается одной из приоритетных задач для 2022 года. Мы будем акцентировать внимание на узнаваемости патриотических мероприятий среди всех категорий граждан и выходе на федеральную повестку», – отметил Сергей Смирнов.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В ходе летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».