В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство России

В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале.

На эти цели в ближайшие два года будет направлено почти 92 миллиарда рублей. За счет этих средств будут обновлены более 2 тысяч школ. Предусмотрен не только ремонт зданий, но также оснащение их оборудованием и создание возможностей для занятий спортом.

Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки к ремонту, в процессе активно участвовали родительские комитеты, а также учитывались пожелания самих ребят.

«Наши дети должны учиться в хороших современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – сказал Михаил Мишустин.

Минпросвещения России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе главы государства их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.