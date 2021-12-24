Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство России

В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство России

В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство России

В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале. 

На эти цели в ближайшие два года будет направлено почти 92 миллиарда рублей. За счет этих средств будут обновлены более 2 тысяч школ. Предусмотрен не только ремонт зданий, но также оснащение их оборудованием и создание возможностей для занятий спортом.

Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки к ремонту, в процессе активно участвовали родительские комитеты, а также учитывались пожелания самих ребят.

«Наши дети должны учиться в хороших современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – сказал Михаил Мишустин. 

Минпросвещения России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе главы государства их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 декабря 2021 года
Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Лиза Арзамасова с маленьким сыном любуется новогодней елкой (видео)
Лиза Арзамасова с маленьким сыном любуется новогодней елкой (видео)
Модный дайджест: от главных моделей года до благотворительной толстовки Тимоти Шаламе
Модный дайджест: от главных моделей года до благотворительной
В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство России
В 2022–2026 годах отремонтируют более 7 тысяч школ – Правительство
В 2022 году Удмуртия станет площадкой для проведения всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В 2022 году Удмуртия станет площадкой для проведения всероссийского
Лариса Гузеева показала, как изменилась за 20 лет
Лариса Гузеева показала, как изменилась за 20 лет
Дочки Эммануила Виторгана обрадовались первым новогодним подаркам от Нелли Кобзон
Дочки Эммануила Виторгана обрадовались первым новогодним подаркам от
СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов сальвадорцев
СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов
Китайский IT-гигант Baidu потратит шесть лет на создание метавселенной
Китайский IT-гигант Baidu потратит шесть лет на создание метавселенной
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2022 года
Xbox Series X все же стали доступны для покупки к праздникам, но не везде
Xbox Series X все же стали доступны для покупки к праздникам, но не

Топ на сегодня

Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Dress Code. Премьера фильма "Чемпион мира". Среди гостей — Александр Петров, Стася Милославская, Данила Козловский
Dress Code. Премьера фильма "Чемпион мира". Среди гостей —
Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют
Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют
Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой болезни
Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой
Диана Пожарская на всю страну рассказала о любви к Ивану Янковскому
Диана Пожарская на всю страну рассказала о любви к Ивану Янковскому

Еще по теме

В Бурятии по федеральной программе капремонта до 2024 года отремонтируют 136 школ
Правительство России направит в регионы более 74 млрд рублей на строительство школ
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ
За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу