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В Москве на 53 улицах подорожала платная парковка

В Москве на 53 улицах подорожала платная парковка

09:08  Автор: Кристина Стащенко



В центре Москвы изменились тарифы на парковку, ее стоимость на 53 улицах увеличилась до 450 рублей за час днем и до 200 рублей за час с 21:00 до 08:00. В воскресенье парковка стала платной. Изменения затронули 14 процентов улиц. 

Ранее столичные власти объяснили необходимость повышения цен нехваткой парковочных мест в центре города. Поэтому изменение тарифов в основном затронет улицы в пределах Третьего транспортного кольца: Большую Никитскую и Неглинную, Рождественский бульвар, Театральную площадь. До изменений стоимость парковки составляла 380 рублей за час днем и 200 рублей за час ночью.

Вместе с тем тарифы снизились на 29 улицах, где загрузка парковок не превышает 50 процентов, в частности на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади. Там начал действовать более дешевый дифференцированный тариф  — 50 рублей в первые 30 минут, далее — 150 рублей в час, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Новые меры не коснутся местных жителей. Им не нужно будет платить за парковку в своем районе в случае оформления резидентского разрешения. Оно действует с 20:00 до 8:00, но за три тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным.

Ранее Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, позволяющий людям с инвалидностью бесплатно парковаться на любом свободном месте, если выделенные для них специальные места заняты. 



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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