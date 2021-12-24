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В Орловской области сотрудники полиции рассказали студентам о профилактике экстремизма в интернете

В Орловской области сотрудники полиции рассказали студентам о профилактике экстремизма в интернете

В Орловской области сотрудники полиции провели мероприятие для учащихся и педагогов, посвященное профилактике экстремизма в интернете, сообщает Управление Министерства внутренних дел по Орловской области. 

Мероприятие прошло на базе Мезенского педагогического техникума. 

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД рассказал учащимся первого курса о понятии экстремизма и терроризма, об основах противодействия данным явлениям, а также о статьях уголовного и административного законодательства, предусматривающих ответственность за преступления и правонарушения данной категории. Отдельное внимание полицейские уделили безопасному поведению в социальных сетях и на различных интернет-сайтах. Затем сотрудники полиции вручили студентам профилактические памятки, содержащие всю необходимую ознакомительную и правовую информацию по тематике лекции, а также продемонстрировали профилактический видеоролик.

Кроме этого, полицейские провели лекцию с педагогическим составом техникума на тему «Методические рекомендации по раннему выявлению девиантного поведения подростков, склонных к идеологам терроризма».

Всего в 2021 году сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с Департаментом образования Орловской области, Управлением молодежной политики Администрации города Орла проведено 68 мероприятий разъяснительно-профилактической направленности.

# Общество

По материалам: edu.ru

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