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В Суздале обсудили образовательные проекты российских библиотек

В Суздале обсудили образовательные проекты российских библиотек

Участники XXV Международной конференции и выставки Libcom-2021 в Суздале обсудили цифровую трансформацию в науке и в образовании, новый формат развития библиотек с использованием достижений робототехники и искусственного интеллекта, цифровизацию архивов, инклюзивные практики и программы.
 
В сессиях и пленарных заседаниях первого дня приняли участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, вице-президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Александр Карауш, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова и другие представители научного и образовательного сообщества.
 
Особое внимание на конференции было уделено теме библиотек как мультидисциплинарных площадок в век информационных технологий – об этом рассказала сотрудница Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) Мария Платонова.
Она отметила, что в библиотечную работу изначально заложена функция повышения уровня образования и культуры. Но современные библиотеки стремительно меняются: становятся новым пространством, где читатели могут послушать лекции современных писателей, ученых, посмотреть фильмы и обсудить их с кинокритиками, принять участие в мастер-классах и увидеть самые разные диджитал-проекты. Один из таких проектов реализован в ГПНТБ – эта выставка художника Бориса Зотова.
 
По мнению экспертов, такие проекты не просто вносят важный вклад в культурную жизнь муниципалитетов и районов, но и задают тренд на развитие библиотечного пространства.
Важной составляющей художественных выставок, редких в библиотечных стенах, является то, что зрители могут познакомиться здесь с работами неизвестных или забытых художников, то есть библиотека выполняет еще одну очень важную функцию – просвещения и популяризации искусства, считает Мария Платонова.

# Общество

По материалам: edu.ru

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