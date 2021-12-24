В СВФУ имени М.К. Аммосова завершился курс по документированию культуры для коренных народов Арктики

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова завершился курс по документированию культуры для коренных народов Арктики, информирует портал GoArctic.

Более 40 участников прошли обучение по документированию культуры и управлению интеллектуальной собственностью для коренных народов Арктического региона, организованное Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Программа создана при участии международной кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета.

«В течение двух учебных недель участники познакомились с опытом других стран и коллегами из других регионов. Цель программы – предоставление базовых знаний об основных принципах, системах и инструментах системы интеллектуальной собственности и о том, как они связаны с коренными народами и местными общинами. При этом подчеркивалась потенциальная ценность интеллектуальной собственности в деле охраны традиционных знаний и традиционных выражений культуры и существующие вызовы. Организаторы программы стремились развить умение применять принципы, системы и инструменты интеллектуальной собственности для охраны традиционных знаний и выражений культуры», – отметил завкафедрой ЮНЕСКО СВФУ Анатолий Жожиков.

Он уточнил, что слушателями виртуальной программы обучения ВОИС стали представители коренных народов Арктики и организаций постоянных участников Арктического совета, студенты, преподаватели, а также сотрудники учреждений культуры из Камчатского края, Якутии, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Норвегии и Аляски. Часть из них занимаются документированием традиционных знаний, языка и культуры коренных народов в настоящее время, а некоторые только начинают свою работу в этом направлении. В рамках курсов участники обсудили актуальные механизмы защиты интеллектуальной собственности.

По словам Анатолия Жожикова, лекторами выступили сотрудники ВОИС, а также докладчики, непосредственно участвующие в проектах, связанных с охраной и сохранением традиционных знаний, культуры и языков. В рамках занятий приводились интересные практические примеры по опыту документирования традиционных знаний коренных народов других стран, взаимодействию коренных народов с организациями, занимающимися коммерческой деятельностью. Кроме лекций, были также организованы дискуссии.

Обучающая программа организована совместно с Арктическим советом под председательством России, Секретариатом коренных народов Арктического совета, Ассоциацией «Оленеводы мира» и международной кафедрой ЮНЕСКО СВФУ.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.