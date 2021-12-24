В течение 2022–2024 годов в Костромской области будет отремонтировано 20 спортзалов

В течение 2022–2024 годов в Костромской области будет построено 12 новых уличных спортивных площадок, отремонтировано 20 спортивных залов, сообщает пресс-служба Правительства Костромской области.

Программу мероприятий по обновлению спортивных залов и обустройству уличных площадок утвердил губернатор Сергей Ситников. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Образование».

Работы запланированы в Антроповском, Буйском, Сусанинском, Красносельском, Макарьевском районах, городах Волгореченске, Галиче, Мантурово, Шарье и др. На эти цели Костромская область направит более 81 миллиона рублей, в том числе 75 миллионов рублей регион привлечет из федерального бюджета.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.