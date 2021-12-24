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В Волгоградской области сироты в возрасте от 25 лет смогут получить жилищный сертификат

В Волгоградской области сироты в возрасте от 25 лет смогут получить жилищный сертификат

11:07  Автор: Геннадий Белоцерковский



Волгоградская областная Дума скорректировала региональное законодательство, предоставив повзрослевшим детям-сиротам право получить вместо квартир из спецжилфонда жилищные сертификаты.

В соответствии с региональным законом дети-сироты однократно обеспечиваются жильем за счёт бюджетных средств. Для них формируется специализированный жилищный фонд с последующей передачей квартир в их собственность. Для тех, кто не хочет ждать в очереди за получением этой льготы, теперь вводится альтернатива — социальная выплата, удостоверяемая жилищным сертификатом. На него можно купить «квадратные метры» там, где пожелает его владелец, а не только в определённых местах.

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На сертификат смогут рассчитывать сироты, достигшие 25-летнего возраста, в отношении которых вынесено и вступило в законную силу судебное решение о предоставлении помещения спецжилфонда.

«Социальная выплата предоставляется молодым людям, которые адаптировались к самостоятельной жизни, имеют постоянную работу, не имеют судимости, не состоят на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Инициатива призвана способствовать сокращению очереди на получение жилья данной категории граждан», — отметил председатель профильного комитета Облдумы Борис Коротков.

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Полномочием по установлению порядка предоставления социальной выплаты и определения её размера наделена Администрация Волгоградской области.



#в регионах #недвижимость #соцуслуги


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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