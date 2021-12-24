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Винер поддержала Путина в вопросе допуска трансгендерных спортсменов в женский спорт: "Подрыв олимпийского движения"

Винер поддержала Путина в вопросе допуска трансгендерных спортсменов в женский спорт: "Подрыв олимпийского движения"

Во время вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт может оказаться под угрозой из-за допуска трансгендерных спортсменов к участию в соревнованиях. С мнением президента согласилась тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Об этом она заявила в интервью РБК.

Правильно, я согласна с президентом, все эти допуски трансвеститов и людей, которые "ни рыба ни мясо", а только по уровню тестостерона, — это подрыв всего олимпийского движения,— сказала она.

С Путиным и Винер-Усмановой согласились и другие российские тренеры и спортсмены.


Ирина Винер-Усманова

Татьяна Навка не хотела бы видеть трансгендерных спортсменов и в женском фигурном катании.

Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины. Мне очень не хотелось бы, чтобы такое было в фигурном катании,

— сказала она.

А заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что мужчины сильнее, поэтому они и должны соревноваться с мужчинами.

Я солидарна с Путиным. Могут менять все что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины — с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит,

— заявила она.

Напомним, что во время вчерашней пресс-конференции Владимир Путин также раскритиковал "новую этику" и "культуру отмены". Президент России заявил, что придерживается "традиционного подхода", и призвал бороться с западным "мракобесием".


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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