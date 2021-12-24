Власти Белоруссии приготовились посадить очередного россиянина на 11 лет

Вадим Карасев

Еще одному россиянину в Белорусси грозит реальный срок по политическим обвинениям — сторона обвинения запросила для Егора Дудникова 11 лет якобы за "разжигание вражды" и "призыв к действиям против национальной безопасности".

Как сообщает ТАСС, приговор будет вынесен 27 декабря. Дудникова обвиняют в том, что он распространял в одном из Telegram-каналов призывы к свержению власти, впоследствии всю ленту признали "террористической организацией". По другим данным, молодой человек не создавал само содержимое, а только озвучивал ролики.

По словам Александра Лукашенко, россиянин был "основным модератором" ленты, якобы созданной "спящими террористическими ячейками". Сам подсудимый утверждает, что его вынудили оговорить себя, он отрицает участие в протестах 2020 года. Защита намерена инициировать процедуру экстрадиции после приговора.

Ruposters писал, что гражданка России София Сапега, арестованная белорусскими властями по аналогичным обвинениям, обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. В Кремле при этом заверяют в своей обеспокоенности происходящим и обещают заниматься судьбой любого российского гражданина, к которому есть претензии у иностранных государств.