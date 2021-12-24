ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по четырем предметам в 2022 году могут проводиться на компьютерах. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.



Решение о формате проведения принимает школа.



«Мы не обязываем никого делать это на компьютерах, мы даем право выбора – хотите, можете на компьютерах провести эту контрольную», – подчеркнул Анзор Музаев.



Провести ВПР в таком формате можно по четырем предметам: истории, обществознанию, биологии и географии.



Всероссийские проверочные работы в 2022 году пройдут с марта по май, это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

