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ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах

ВПР по четырем предметам может пройти на компьютерах

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по четырем предметам в 2022 году могут проводиться на компьютерах. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
 
Решение о формате проведения принимает школа.
 
«Мы не обязываем никого делать это на компьютерах, мы даем право выбора – хотите, можете на компьютерах провести эту контрольную», – подчеркнул Анзор Музаев.
 
Провести ВПР в таком формате можно по четырем предметам: истории, обществознанию, биологии и географии.
 
Всероссийские проверочные работы в 2022 году пройдут с марта по май, это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

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