Xbox Game Studios и Bethesda используют технологии AMD FidelityFX Super Resolution





Технология AMD FidelityFX Super Resolution с июня этого года доступна в комплектах разработки для приставок Xbox Series X | S и Xbox One. И вполне ожидаемо, что команды Xbox используют ее при создании своих новых проектов.

Компания AMD опубликовала видео с итогами первого года работы технологии AMD FidelityFX Super Resolution. Полноценный год еще не прошел, она была запущена только летом, но уже количество игр, где используется данная технология, приближается к 50. Ниже можно видеть этот список, но не уточняется, какое количество из представленных проектов используют преимущества AMD FidelityFX Super Resolution на консолях Xbox. Еще более чем в 20 играх заявлено, что поддержка технологии появится чуть позже.

Что касается студий и издательств, которые используют AMD FidelityFX Super Resolution, их количество уже порядка 100 — выше их можно видеть на изображении, говорится о них и в ролике. Есть в этом списке и команды Xbox — Xbox Game Studios и Bethesda.

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Напомним, что FidelityFX Super Resolution — это технология суперсэмплинга, позволяющая повысить как производительность, так и качество изображения в играх, которые ее поддерживают.