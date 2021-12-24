Xbox Series X все же стали доступны для покупки к праздникам, но не везде





Сейчас во всем мире есть дефицит игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5. Особенно этот дефицит неприятен в праздничный период, когда игровая приставка Xbox или Playstation считается одним из наиболее желаемых подарков, как детьми, так и взрослыми.

Портал The Verge отмечает, что в ряде стран игровые приставки Xbox Series X все же стали доступны для покупки в свободной продаже по рекомендованной розничной цене. На Amazon сейчас можно купить Xbox Series X за $449 с доставкой в тот же день или на следующий день. Уже давно в Британии Amazon не предлагал такую возможность, что означает массовое поступление на склады игровых приставок нового поколения от Microsoft.

В том же материале The Verge отмечается, что во Франции тоже есть игровые консоли Xbox Series X в достатке в популярных магазинах, и их можно купить по рекомендованной цене. При этом, в США консолей все еще не хватает, как и нет их в России. Тем не менее, приставку Xbox Series S вполне можно купить по рекомендованной розничной цене.

Напомним, ранее Фил Спенсер говорил, что Microsoft постарается сделать все возможное, чтобы увеличить поставки Xbox Series X в праздничный период.