Земфира показала фото без макияжа

Певица Земфира решила показать, как выглядит на самом деле. Артистка порадовала поклонников в преддверии Нового года. Артистка обнародовала собственное фото, сделанное в домашней обстановке. Исполнительница хита «Хочешь» ведет замкнутый образ жизни. Она редко выступает и совсем не бывает в свете. Фанаты 45-летней рок-звезды время от времени узнают о происходящем с ней от близкой подруги Ренаты Литвиновой. Актриса на этой неделе сообщила поклонникам две новости. Одну — то, что концерты Земфиры в Москве состоятся 24 и 26 февраля. И вторую — что все билеты на них проданы.Земфира без макияжа Сегодня певица сама вышла на связь. Она облачилась в уютный белоснежный свитер с горлом, в котором не холодно в морозный день. Земфира смотрела прямо в объектив камеры с легкой загадочной полуулыбкой. Она не стала прибегать ни к ретуши, ни к фильтрам. «Приветствую! Спасибо за доверие. Каждый раз удивляюсь, когда такое происходит. Плейлист готов, начинаю готовиться. Со всеми наступающими праздниками! Встретимся в феврале», — обратилась артистка к поклонникам. «Красивая», — первым отозвался на снимок бывший муж Полины Гагариной, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Он иногда делает снимки певицы. «Земфира, мы вас очень любим. Мы скучали!», «Любим и ждём, Земфира Талгатовна!», «Прекрасна! Глаз не оторвать! Такая милая, уютная, домашняя! Атмосферность зашкаливает!», «Земфира, приятно снова видеть», — обсуждают фолловеры.