Женский гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Неделя с 27 декабря по 2 января будет переходным этапом. Многие задачи станут делом номер один. Астрология пригодится тем женщинам, которым предстоит решение множества проблем и подготовка к праздникам. Советы экспертов помогут расставить приоритеты.

Какой бы сложной и непредсказуемой ни была неделя, старайтесь держать себя в руках и не бояться грядущих изменений. Если вы попадете в неблагоприятную ситуацию, выручить вас сможет сильный женский оберег — лунница. Также не помешает толика уверенности и энтузиазма. Пусть встреча Нового года будет для вас максимально приятной.

Женщина-Овен

Если в самом конце года появятся неотложные дела, то лучше соблюдать порядок и избегать лени. Астрологи рекомендуют женщинам этого Знака не забывать про своевременный отдых. Повысить свою энергетику и укрепить биополе Овнам помогут пять эффективных способов. Усталость станет главным врагом красоты и привлекательности этих женщин, так что повышенная активность — не лучший выбор на этой непростой неделе.

Женщина-Телец

При знакомствах с мужчинам нужно помнить, что первое впечатление будет самым правильным. Одиноким Тельцам стоит обращать внимание именно на него при новых знакомствах. Полезно будет также доверять интуиции, которую усилят ночные светила. Еще астрологи советуют ознакомиться с информацией о том, как соблазнять мужчин по Знаку Зодиака. Это в разы повысит эффективность флирта. Завершающая неделя года принесет также немало хлопот по дому и рабочих неурядиц.

Женщина-Близнецы

Женщинам этого Знака Зодиака предстоит заниматься делами, причем не самыми простыми. За помощью можно смело обращаться к друзьям и подругам. Победы не за горами. Чтобы 2021 год завершился на позитивной ноте, Близнецам женского пола важно будет позаботиться о самых базовых вещах: здоровье, отдыхе и хорошем качестве сна. Новые отношения лучше не строить с представителями самых ревнивых Знаков Зодиака.

Женщина-Рак

Одиноким Ракам на этой неделе может показаться, что на них венец безбрачия, но это совсем не так. Просто энергетика ночных светил будет направлена не повышение их привлекательности, а на увеличение их продуктивности. Астрологи советуют действовать в одиночку, а не искать союзников. В такое время пригодится самодостаточность и полученные ранее знания и опыт. Ночные светила укажут прекрасным Ракам путь к свободе, к счастью, к богатству. Сейчас важно оставить все страхи в прошлом.

Женщина-Лев

У Львов в период с 27 декабря по 2 января обострится эмпатия, которая станет отличным способом ясновидения, ведь она помогает чувствовать людей. Львицы станут более проницательными. Обмануть их не удастся. Можно смело браться за новые дела. Возможно, что некоторые желания, которые представительницы этого Знака хотели загадать под бой курантов, исполнятся еще в декабре. Астрологи отмечают, что для этого нужно будет действовать. Женщин-Львов ждет много важных открытий.

Женщина-Дева

У прекрасных Дев дома могут быть неприятности, ссоры и конфликты с родственниками, второй половинкой. Чтобы их избежать, необходимо перестать критиковать окружающих людей. Также снизить напряжение помогут простые и действенные обряды от скандалов. Девушки и женщины, рожденные под эгидой этого созвездия, нередко страдают от чрезмерно сильной скромности, граничащей с неуверенностью в себе. Конец года будет идеальным отрезком времени для борьбы со страхами и комплексами.

Женщина-Весы

Эта неделя будет идеальной для любовных приключений. Можно заниматься поисками нового партнера, ходить на свидания, флиртовать. В любовной и в деловой сферах можно смело пользоваться тремя сильными методиками, которые помогут быстрее расположить к себе человека. Весам удастся произвести отличное впечатление на кого угодно. Эксперты советуют не забывать про отдых, восстановление сил и личные дела.

Женщина-Скорпион

Что-то глобальное на 2022 год Скорпионам прекрасного пола пока лучше не планировать: ночные светила все равно внесут свои правки. Завершая декабрь, Скорпионы могут заняться своим имиджем, записавшись к парикмахеру или обновив гардероб. В конце недели полезно будет заниматься привычными и бытовыми делами — например, уборкой. Что касается трат, то лучше избегать покупок, которые приносят в дом нищету. В целом неделя будет размеренной и приятной.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола стоит заранее разобраться с рутиной, чтобы та не мешала спокойно отдыхать после наступления нового года. Чтобы взять свою жизнь под контроль с первых дней 2022 года, им стоит обратиться за помощью к четырем действенным установкам. Перед наступлением января стоит научиться держать себя в руках, чтобы не омрачить начало года ссорами. Важно перестать идти на поводу у эмоций, особенно у отрицательных.

Женщина-Козерог

Главные враги прекрасных Козерогов — неуверенность в своей красоте, ревность к партнеру и советы окружающих. В принятии решений лучше уповать на интуицию. Усилить ее поможет простая медитация. До конца года может произойти что-то неприятное, но потом ситуация резко изменится. Если декабрь завершится без происшествий, женщины этого Знака могут считать, что им сильно повезло. 1 и 2 января лучше использовать для восстановления энергетики и запаса сил.

Женщина-Водолей

Водолеям необходимо избавиться от негативных мыслей и неуверенности, чтобы не допустить появления самосглаза. На стыке 2021 и 2022 года лучше оставаться позитивными и полными оптимизма. Для этого важно больше отдыхать и отбросить в сторону уныние, дурные воспоминания. Представительницам этого воздушного Знака откроется нечто очень важное. Возможно, Водолеи увидят новые пути, ведущие к богатству и любви, либо обнаружат в себе новые таланты, о которых не знали ранее.

Женщина-Рыбы

Время будет подходящим для того, чтобы завершить важные дела. Рыбам пора отстаивать свои интересы и не ждать помощи извне. Неделя может оказаться стрессовой, поэтому важно пользоваться дыхательными техниками на избавление от стресса. Ночные светила на стороне этих женщин, но удача будет посещать чаще всего тех, кто четко осознает свои цели и знает, чего хочет. 1 и 2 января на первый план выйдут по-настоящему значимые вещи — любовь, семья.