10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев

Часто ли вы задумывались над тем или иным русским словом и его значением?

Находите ли вы, что русский язык и его выражения - штука довольно сложная и запутанная?

Тогда вашему вниманию представляются 10 изображений, доказывающих, что русский язык может свести с ума любого иностранца!

1. Действительно, как это - стоять над душой?

2. Наш алфавит уникален!

3. Какой "огромный" смысл вкладывается в частицу "не"

4. Тонкости русского языка

5. Немного о синонимах и антонимах

6. Гимнастика? Йога? Нет, русский язык!

7. Не ложь, а клади!

8. Зато только наши часы так могут!

9. Пробелы и ударение многое решают

10. Три в одном