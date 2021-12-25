10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев
Сегодня, 15:20
Часто ли вы задумывались над тем или иным русским словом и его значением?
Находите ли вы, что русский язык и его выражения - штука довольно сложная и запутанная?
Тогда вашему вниманию представляются 10 изображений, доказывающих, что русский язык может свести с ума любого иностранца!
1. Действительно, как это - стоять над душой?
2. Наш алфавит уникален!
3. Какой "огромный" смысл вкладывается в частицу "не"
4. Тонкости русского языка 🏻
5. Немного о синонимах и антонимах
6. Гимнастика? Йога? Нет, русский язык!
7. Не ложь, а клади! 🏻️
8. Зато только наши часы так могут!
9. Пробелы и ударение многое решают
10. Три в одном
По материалам: Юмор