20 игр из Game Pass, которые стоит попробовать в праздники





Подписка Xbox Game Pass каждый месяц получает больше десятка игр, пройти или даже опробовать все их практически невозможно. Праздничный период — это отличная возможность опробовать в подписке Game Pass игры, на которые не хватало времени в течение года.

Сайт trueachievements, который имеет возможность отслеживать статистику игроков, собрал список из 20 игр из Game Pass, которые они называют лучшими прямо сейчас. Этот список составлен на основе оценок сайта, предпочтениях игроков и ряде других параметров. Вот эти 20 игр из Game Pass, которые они рекомендуют опробовать:

Yakuza: Like a DragonSpiritfarerИгра Spiritfarer недавно получила полное издание — оно доступно в Game PassThe Outer WorldsChildren of MortaA Plague Tale: InnocenceHollow Knight: Voidheart EditionForza Horizon 5Hellblade: Senua’s SacrificeIt Takes Two (только Game Pass Ultimate)Psychonauts 2 (в начале 2022 года игра получит русскую локализацию, сейчас ее нет)Halo InfiniteOri and the Blind Forest: Definitive EditionHadesStardew ValleySlay the SpireThe Elder Scrolls V: Skyrim Special EditionHalo: The Master Chief CollectionNier AutomataDoomTetris Effect: Connected

В списке есть вполне ожидаемые хиты 2021 года, вроде Forza Horizon 5 или Halo Infinite. Но есть и довольно неожиданные проекты, вроде Children of Morta, Slay the Spire или Spiritfarer.