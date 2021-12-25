"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах

Вадим Карасев

45-летний Максим Галкин рассказал в YouTube-шоу "Вопрос ребром" курьезную историю, случившуюся с Сергеем Зверевым на похоронах, сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Максима Галкина, о курьезном случае на траурном событии рассказал ему сам Сергей Зверев.



Его пригласили выступать на похоронах. Ну, может быть, врет, конечно. Но он так убедительно рассказывал, и весь его админ подтверждал эту историю. Он говорит: "Макс, меня тут пригласили, на Рублевке, все в белом… Покойный так хотел, чтобы вы выступили". И я прихожу

Тогда была крайне популярна телеередача "Розыгрыш", и Сергей Зверев решил, что стал героем этого комедийного шоу.

"Меня вызвали на сцену, а в зале покойный лежит. Все в белом, и я думаю, это же розыгрыш, сейчас я к нему подойду и его ущипну. И он вскочет, покойный. Я там выступаю, все дела, ля-ля-тополя, я к нему на каблуках иду. Подхожу к покойному и, значит, так, раз — а он холодный!"

В результате покойник оказался настоящий. Максим Галкин так и не раскрыл, чем закончилось данное выступление для Сергея Зверева.

Как писал NEWSTES, ранее Максим Галкин рассказал, как Басков с похмелья облил президента Латвии рассолом из советского "снаряда".