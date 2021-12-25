Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах

"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах

"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах

45-летний Максим Галкин рассказал в YouTube-шоу "Вопрос ребром" курьезную историю, случившуюся с Сергеем Зверевым на похоронах, сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Максима Галкина, о курьезном случае на траурном событии рассказал ему сам Сергей Зверев.

Его пригласили выступать на похоронах. Ну, может быть, врет, конечно. Но он так убедительно рассказывал, и весь его админ подтверждал эту историю. Он говорит: "Макс, меня тут пригласили, на Рублевке, все в белом… Покойный так хотел, чтобы вы выступили". И я прихожу

Тогда была крайне популярна телеередача "Розыгрыш", и Сергей Зверев решил, что стал героем этого комедийного шоу.

"Меня вызвали на сцену, а в зале покойный лежит. Все в белом, и я думаю, это же розыгрыш, сейчас я к нему подойду и его ущипну. И он вскочет, покойный. Я там выступаю, все дела, ля-ля-тополя, я к нему на каблуках иду. Подхожу к покойному и, значит, так, раз — а он холодный!"

В результате покойник оказался настоящий. Максим Галкин так и не раскрыл, чем закончилось данное выступление для Сергея Зверева.

Как писал NEWSTES, ранее Максим Галкин рассказал, как Басков с похмелья облил президента Латвии рассолом из советского "снаряда".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Цена токена DeFi-проекта Terra обновила максимум выше $100
Цена токена DeFi-проекта Terra обновила максимум выше $100
В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета
В Смоленске ректора заподозрили в майнинге на территории университета
Команды Xbox поздравляют игроков с праздниками
Команды Xbox поздравляют игроков с праздниками
"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах
"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев
Любовный гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев
10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что
Финансовый гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года
Олег Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья, творчество, фото
Олег Газманов - биография и личная жизнь: жена, дети, семья,
Виталий Гогунский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети (фото)
Виталий Гогунский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети (фото)
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга
В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы. Ущерб составил 2,5 млн рублей
В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям

Топ на сегодня

СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов сальвадорцев
СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов
Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их дочь
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за
Алексей Ягудин разгневал фанатов своим заявлением
Алексей Ягудин разгневал фанатов своим заявлением

Еще по теме

Сергей Зверев рассказал об извращениях горничной
Сергей Зверев стыдится своего единственного сына
Звездный парикмахер Сергей Зверев попал на операционный стол
Сергей Зверев-младший: «Отец обвиняет меня в том, что я залез к нему в квартиру»