"А он холодный!": Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника во время выступления на похоронах
45-летний Максим Галкин рассказал в YouTube-шоу "Вопрос ребром" курьезную историю, случившуюся с Сергеем Зверевым на похоронах, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Максима Галкина, о курьезном случае на траурном событии рассказал ему сам Сергей Зверев.
Тогда была крайне популярна телеередача "Розыгрыш", и Сергей Зверев решил, что стал героем этого комедийного шоу.
"Меня вызвали на сцену, а в зале покойный лежит. Все в белом, и я думаю, это же розыгрыш, сейчас я к нему подойду и его ущипну. И он вскочет, покойный. Я там выступаю, все дела, ля-ля-тополя, я к нему на каблуках иду. Подхожу к покойному и, значит, так, раз — а он холодный!"
В результате покойник оказался настоящий. Максим Галкин так и не раскрыл, чем закончилось данное выступление для Сергея Зверева.
Как писал NEWSTES, ранее Максим Галкин рассказал, как Басков с похмелья облил президента Латвии рассолом из советского "снаряда".