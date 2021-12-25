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Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году

Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году
Историк моды Александр Васильев рассказал о трендах 2022 года. Все еще не знаете, какой наряд выбрать для главной ночи года? Прислушайтесь к советам ведущего шоу «Модный приговор», эксперта Александра Васильева. Поскольку символом наступающего 2022 года будет Голубой Водяной Тигр, то первое, на что стоит обратить внимание, по словам Васильева, — все морские оттенки: от глубокого синего до светло-зеленого. Сделать образ более праздничным помогут пайетки и блестки опять же лазурных или изумрудных цветов. Что же касается украшений — можно надеть и белое золото, и серебро. Советует Александр присмотреться и к бисеру. Вышивки из стекляруса или перламутра сейчас в тренде, так же как и многие другие элементы моды нулевых — например, обтягивающие фасоны, разрезы или люрекс.
Александр Васильев Однако историк моды также отмечает, что одеваться следует все-таки по погоде. И такие тренды 2000-х, как голый живот или обувь на босу ногу, лучше пока проигнорировать. Если говорить о моде на 2022 год, то тигровый принт будет весьма актуален. Но тигр в образе должен быть дозирован. Это очень яркий и дерзкий принт, поэтому достаточно одной-двух вещей такой расцветки. Не забывайте, что горизонтальные полосы всегда полнят, а вертикальные — стройнят. Как заметил Александр Васильев, также в следующем году в моде будут такие оттенки, как бордовый, розовый, оранжевый, разные оттенки горчичного. Не уйдут из моды классика: черные и белые цвета. Кроме того, модницы сделают акцент на вещах золотого и серебристого цвета, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание. Они понравятся многим женщинам, сообщает «СтарХит».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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