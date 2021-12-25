Алина Загитова почувствовала себя старушкой

Фигуриста Алина Загитова призналась, что шоу ее дико измотало. Несмотря на юный возраст, спортсменка трудится не покладая рук. Новогодние праздники фигуристка тоже проведет на льду. Как же спортсменка снимает усталость после выступлений? 19-летняя звезда спорта не скрывает, что после участия в ледовых проектах у нее практически не остается сил. Дело в том, что Алина выкладывается по полной, не уделяя времени посторонним вещам. «Последние два года у меня идут зимние шоу. В этом году 31 декабря тоже будет. Всегда была с родителями, а сейчас одна буду отмечать Новый год. Это работа… Уходит атмосфера, конечно, но самой себе надо создавать праздник, елочку обязательно купить, погремушки какие-нибудь поставить», — поделилась Загитова.Алина Загитова Безусловно, фигуристка старается не запускать себя и устраивает «разгрузочные» дни. «После шоу чувствую себя старой бабушкой. Хочу просто залечь куда-нибудь. Хочу помыться, полежать в ванне, посмотреть сериалы», — отметила она в беседе с Иваном Чуйковым. Отметим, что из-за напряженного графика у спортсменки не всегда есть желание общаться с прессой, давать комментарии, интервью. Но вот зачастую любопытная публика нарушает личные границы Алины. «С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, столько теплых слов каждый день! Это очень заряжает меня. Но… есть и другая сторона. Меня хейтят в комментариях по Сети, СМИ разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают... Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас живой человек, который может и должен защищать свои личные границы», — недавно жаловалась фигуристка.