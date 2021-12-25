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Алсу поделилась фото без зубов

Алсу поделилась фото без зубов
38-летняя певица Алсу поделилась редким снимком и рассказала секрет стройности. Артистка считается одной из самых привлекательных женщин российской эстрады. Исполнительница хита «Иногда» выглядит намного моложе своего возраста и обладает стройной фигурой после трех родов. Многие подозревают, что Алсу корректировала свою внешность с помощью пластического хирурга. Но участница шоу «Дуэты» опровергла это. Многодетная звездная мама обнародовала редкое фото из детства. На снимке Алсу предстала в дошкольном возрасте. У юной звезды выросли еще не все зубы, но она уже обладала своей фирменной чарующей улыбкой и большими голубыми глазами.
Алсу в детстве С тех пор Алсу выступила на «Евровидении» и покорила российскую сцену. Поп-дива воспитывает двоих дочерей и сына вместе с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Многие поклонники до сих пор удивляются тому, как артистке удается оставаться такой тоненькой. При росте 172 сантиметра Алсу, по ее признанию, весит всего 58 килограммов. Поп-дива охотно поделилась своими секретами. Певица призналась, что не является поклонницей правильного питания. Финалистка «Евровидения-2000» опубликовала кадр, сделанный в ресторане. Звезда в черной футболке и бейсболке ела аппетитный эклер. «Рацион нестабильный. Но, если серьезно, просто стараюсь не переедать, выбираю полезную пищу. Не ем жареное, острое и сильносоленое. Минимум теста и фруктов!» — отметила Алсу.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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