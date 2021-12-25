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Алсу травмировалась ради красивых кадров

Алсу травмировалась ради красивых кадров
Певица Алсу получила серьезные травмы во время съемок клипа. Сегодня певица представила клип на песню «Я люблю тебя». Но мало кто знает, что при работе над видео Алсу упала с лошади и получила серьезную травму. В клипе Алсу играет лирическую героиню, которая появляется то в белом пальто в образе бизнес-леди, то в черном костюме конкуристки, то в изящном красном платье в образе роковой соблазнительницы. Поклонники обратили внимание на то, что несколько трюков в ролике певица выполняла сама. Например, ездила верхом — это чуть не стоило ей здоровья. Во время съемок звезда решила сама прокатиться на лошади и упала с нее. На кадрах видно, как многодетная мать выполняет сложные элементы, и вдруг неожиданно выскакивает из седла и опасно приземляется на спину. Травма, к счастью, оказалась не критичной, но боль в спине еще долго преследовала певицу — пришлось даже обратиться к специалисту. «Буду пересматривать видео и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь. Истории 18-летней давности — моего падения спиной на лед, видимо, мне не хватило… «Хочу красивые кадры, как я скачу галопом», — подумала я. Ну, теперь точно все!», — поделилась артистка позднее. Стоит отметить, что Алсу всегда готова к экспериментам — артистка находится в прекрасной физической форме, регулярно занимается в спортзале. Она практически не изменилась со времен выступлений в начале 2000-х. Поклонники прекрасно приняли премьеру, потому что уже заждались от любимой певицы новых хитов. Многие признались, что складывается впечатление, будто Алсу немного отошла от шоу-бизнеса, чтобы в том числе дать дорогу своей дочери — Микелле. Наследница обладает прекрасными внешними данными и великолепным вокалом. Ей пророчат большое будущее и считают, что через несколько лет она сможет потеснить даже звезд первой величины.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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