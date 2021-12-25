Анастасия Стоцкая заговорила о разводе и новых отношениях

Певица Анастасия Стоцкая призналась, что не захотела пиариться на своем разводе. Артистка и Сергей Абгарян давно расстались. Певица не стала пиариться на разводе, поэтому о нем поклонники узнали лишь спустя много месяцев. В марте 2021 года меломанов потрясла неожиданная новость — Анастасия Стоцкая рассталась с супругом Сергеем Абгаряном. Влюбленные были вместе около 10 лет и со стороны казались идеальной парой. Как выяснилось, разрыв произошел еще в 2019-м, но артистка не сразу нашла в себе силы, чтобы говорить о переменах публично. «Не готова обсуждать на всю страну детали своей личной жизни. Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — поделилась звезда.Анастасия Стоцкая с детьми Сейчас бывшие супруги продолжают общаться, вместе решают вопросы, связанные с детьми. О том, чтобы устраивать скандалы и публичные разбирательства у них не было и мысли. «У нас, как у родителей, нормальные отношения, мы вместе решаем возникающие проблемы сына и дочери. Благодарна бывшему мужу за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит», — рассказала артистка. В последнее время Стоцкой все чаще приписывают новые романы. Так, в августе она отдыхала на Мальдивах с коллегой Александром Казьминым, что породило слухи об их очень близких отношениях. Сама Анастасия старается не комментировать личную жизнь, считая, что фанатов должно интересовать лишь ее творчество. «В восемнадцать лет тебя может привлечь симпатичная мордашка, ты не акцентируешь внимание на внутренних качествах, а в сорок важны более глубокие вещи и душевный комфорт — происходит глобальная переоценка... Каким должен быть мой мужчина? В отношениях важно доверие и уважение. Хочется, чтобы избранник был человеком умным, сильным, честным, добрым, искренним, щедрым, чтобы вникал в твои переживания, чтобы говорили мы на одном языке, смеялись над одними и теми же шутками», — подчеркнула артистка. Конечно, избраннику Стоцкой придется мириться и с ее постоянной занятостью. В интервью для «Каравана историй» звезда рассказала о работе сразу над несколькими мюзиклами. Частые выступления отнимают много сил, но Анастасия искренне любит то, чем занимается.