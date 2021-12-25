Анонсирована Dieselpunk Wars для консолей Xbox — релиз в 2022 году





Разработчики из студии Image Power в новом трейлере объявили о планах выпустить игру Dieselpunk Wars на консолях в 1 квартале 2022 года, точная дата релиза пока не называется.

Dieselpunk Wars — это игра, которая вышла в мае 2021 года в Steam. Проект позволяет игрокам смоделировать свою собственную боевую машину и вступить в сражения. Игра нацелена на одиночный режим, мультиплеера в ней нет. Заявлено, что версия игры для приставок получит продвинутую физику, моделирование повреждений, боевой и творческий режимы.

Watch this video on YouTube

У игры Dieselpunk Wars в Steam «смешанные» отзывы, и их всего около 80. Игроки отмечают, что в игре интересный режим конструктора, но играть в нее скучно без мультиплеера.