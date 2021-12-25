Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирована Dieselpunk Wars для консолей Xbox — релиз в 2022 году

Анонсирована Dieselpunk Wars для консолей Xbox — релиз в 2022 году


Разработчики из студии Image Power в новом трейлере объявили о планах выпустить игру Dieselpunk Wars на консолях в 1 квартале 2022 года, точная дата релиза пока не называется.

Dieselpunk Wars — это игра, которая вышла в мае 2021 года в Steam. Проект позволяет игрокам смоделировать свою собственную боевую машину и вступить в сражения. Игра нацелена на одиночный режим, мультиплеера в ней нет. Заявлено, что версия игры для приставок получит продвинутую физику, моделирование повреждений, боевой и творческий режимы.


Watch this video on YouTube

У игры Dieselpunk Wars в Steam «смешанные» отзывы, и их всего около 80. Игроки отмечают, что в игре интересный режим конструктора, но играть в нее скучно без мультиплеера.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Анонсирована Dieselpunk Wars для консолей Xbox — релиз в 2022 году
Анонсирована Dieselpunk Wars для консолей Xbox — релиз в 2022 году
СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000
СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на
Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры и другие блокчейн-инициативы
Государственные услуги, борьба с коррупцией, улучшение инфраструктуры
Новогодний марафон на "Классном радио" посмотрели 17 тысяч человек
Новогодний марафон на "Классном радио" посмотрели 17 тысяч
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 декабря 2021 года
Песни у камина и праздничные костюмы для собак: как семейство Бекхэм встретило католическое Рождество
Песни у камина и праздничные костюмы для собак: как семейство Бекхэм
Наталья Андрейченко показала своего сына в компании принца Монако
Наталья Андрейченко показала своего сына в компании принца Монако
Наташа Королева в образе Санты-Клауса и сын в костюме тигра создали праздничную атмосферу
Наташа Королева в образе Санты-Клауса и сын в костюме тигра создали
Экс-солистка Serebro Катя Кищук показала свою грудь после родов
Экс-солистка Serebro Катя Кищук показала свою грудь после родов
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании криптовалют
Сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект о регулировании
Эти 10 игр под кодовыми названиями разрабатываются для Xbox
Эти 10 игр под кодовыми названиями разрабатываются для Xbox
Лунный день сегодня 25 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 25 декабря 2021 года

Топ на сегодня

Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Дмитрий Нагиев ищет себе венеролога
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их дочь
Эмин Агаларов воссоединился с Аленой Гавриловой и впервые показал их
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации
Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за
Игристому вину «Абрау-Дюрсо» удалось завоевать признание на международном конкурсе
Игристому вину «Абрау-Дюрсо» удалось завоевать признание на
Лиза Арзамасова с маленьким сыном любуется новогодней елкой (видео)
Лиза Арзамасова с маленьким сыном любуется новогодней елкой (видео)

Еще по теме

Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S
Психологический хоррор FOBIA: St. Dinfna Hotel выйдет на Xbox в 2022 году
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год