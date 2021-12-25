Банк России зафиксировал нарастание закредитованности граждан

00:22 Автор: Жанна Звягина

Центральный банк зафиксировал нарастание закредитованности россиян: доля кредитов и займов в микрофинансовых организациях с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно. Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

Доля кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% в общем объеме выдач составила 30,3% во втором квартале, 31% — в третьем. При этом учитывались долги по ссудам, для которых установлен лимит кредитования. В третьем квартале показатель достиг 44,2% для ссуд с расчетом показателей долговой нагрузки, выданных в микрофинансовых организациях.

Количество заемщиков с задолженностью более 10 тысяч рублей по потребительским кредитам и кредиткам также возросло: к 1 июля годовой темп достиг 2,4%. Прирост среди заемщиков микрофинансовых организаций за тот же период составил 23%.

Условия выдачи кредитов для россиян изменятся с нового года

Ранее в пятницу Центробанк сообщил о планах ужесточить требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика, что повысит средний коэффициент риска на 20 процентных пунктов.

Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных кредитных платежей к ежемесячному доходу заемщика.

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