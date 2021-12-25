Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать подопечным фонда Хабенского более 5 млн рублей

Вадим Карасев

В Государственном историческом музее состоялся благотворительный аукцион работ резидентов проекта "Культурный код" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В результате продажи картин удалось выручить более 5 миллионов рублей, которые вскоре будут направлены в пользу подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Участниками аукциона стали представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий.

"Вот уже два года проект "Культурный код" переходит из региона в регион, меняет города и жизнь людей, которые живут в домах с этими муралами от художников со всего мира. А сегодня проект стал основой для этого благотворительного вечера, чтобы изменить жизнь тех детей, которым фонд Константина Юрьевича Хабенского и врачи еще смогут помочь. Спасибо за ваше неравнодушное участие", — обратился к гостям начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

На аукционе были представлены 12 лотов, 11 из них включали в себя работы современных российских художников, еще одним лотом стало посещение Фонда драгоценных металлов Государственного исторического музея. Среди картин и принтов аукциона были работы художников ROBE (Щелково), РУСТАМА QBIC (Казань), Саши Купаляна (Москва), ФИЛИППА FI2K (Санкт-Петербург), КИРИЛЛА КТО (Москва), ЕВГЕНИЯ CHES (Москва), ВИКТОРИИ ВЕЙСБРУТ (Калуга), Дмитрия Левочкина (Одинцово), SY (Санкт-Петербург), SHOZY (Москва) и LSTBASIL (Иркутск).

Еще шесть работ были выставлены для свободного приобретения по фиксированной стоимости. Среди них картины FANSTA (Москва), VASYABASYO (Нижний Новгород), Дуэта Tweso&Nan (Москва), Дмитрия Лучинина (Владивосток), FORK(Москва) и скульптура Степы AIFO (Израиль).

"Культурный код" — это необычный проект для платформы "Россия — страна возможностей", и я очень рад, что за два года в нем произошло множество ярких событий. Например, фестиваль "Культурный код" в Солнечнодольске Ставропольского края, в рамках которого художники из 16 стран мира создали 41 мурал, кардинально изменил облик маленького моногорода, сделав жизнь людей лучше. Сейчас художники продолжают творить добро, направив свои работы на благотворительный аукцион, деньги от которого будут направлены в фонд Константина Хабенского", — отметил в своем выступлении генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Партнерами благотворительного аукциона работ резидентов проекта "Культурный код" стали Фонд поддержки и развития современного искусства, Аукционный дом "ЛитФонд", Государственный исторический музей и медиапроект "АRTпатруль".

