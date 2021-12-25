Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать подопечным фонда Хабенского более 5 млн рублей

Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать подопечным фонда Хабенского более 5 млн рублей

Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать подопечным фонда Хабенского более 5 млн рублей

В Государственном историческом музее состоялся благотворительный аукцион работ резидентов проекта "Культурный код" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В результате продажи картин удалось выручить более 5 миллионов рублей, которые вскоре будут направлены в пользу подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Участниками аукциона стали представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий.

"Вот уже два года проект "Культурный код" переходит из региона в регион, меняет города и жизнь людей, которые живут в домах с этими муралами от художников со всего мира. А сегодня проект стал основой для этого благотворительного вечера, чтобы изменить жизнь тех детей, которым фонд Константина Юрьевича Хабенского и врачи еще смогут помочь. Спасибо за ваше неравнодушное участие", — обратился к гостям начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

На аукционе были представлены 12 лотов, 11 из них включали в себя работы современных российских художников, еще одним лотом стало посещение Фонда драгоценных металлов Государственного исторического музея. Среди картин и принтов аукциона были работы художников ROBE (Щелково), РУСТАМА QBIC (Казань), Саши Купаляна (Москва), ФИЛИППА FI2K (Санкт-Петербург), КИРИЛЛА КТО (Москва), ЕВГЕНИЯ CHES (Москва), ВИКТОРИИ ВЕЙСБРУТ (Калуга), Дмитрия Левочкина (Одинцово), SY (Санкт-Петербург), SHOZY (Москва) и LSTBASIL (Иркутск).

Еще шесть работ были выставлены для свободного приобретения по фиксированной стоимости. Среди них картины FANSTA (Москва), VASYABASYO (Нижний Новгород), Дуэта Tweso&Nan (Москва), Дмитрия Лучинина (Владивосток), FORK(Москва) и скульптура Степы AIFO (Израиль).

"Культурный код" — это необычный проект для платформы "Россия — страна возможностей", и я очень рад, что за два года в нем произошло множество ярких событий. Например, фестиваль "Культурный код" в Солнечнодольске Ставропольского края, в рамках которого художники из 16 стран мира создали 41 мурал, кардинально изменил облик маленького моногорода, сделав жизнь людей лучше. Сейчас художники продолжают творить добро, направив свои работы на благотворительный аукцион, деньги от которого будут направлены в фонд Константина Хабенского", — отметил в своем выступлении генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Партнерами благотворительного аукциона работ резидентов проекта "Культурный код" стали Фонд поддержки и развития современного искусства, Аукционный дом "ЛитФонд", Государственный исторический музей и медиапроект "АRTпатруль".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года
"Медиатерроризм стал плохим явлением". Авторская колонка Арины Холиной
"Медиатерроризм стал плохим явлением". Авторская колонка
Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать подопечным фонда Хабенского более 5 млн рублей
Благотворительный аукцион "Культурный код" помог собрать
Российскую фигуристку пришлось уносить со льда на руках после ее произвольной программы
Российскую фигуристку пришлось уносить со льда на руках после ее
ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox
ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд
Вредонос для кражи данных в Telegram, продолжение багов Log4j и другие события кибербезопасности
Вредонос для кражи данных в Telegram, продолжение багов Log4j и
Католическое Рождество 25 декабря 2021 года: традиции и особенности праздника
Католическое Рождество 25 декабря 2021 года: традиции и особенности
Федор Смолов на Карибах наслаждается отдыхом с 19-летней внучкой Ельцина
Федор Смолов на Карибах наслаждается отдыхом с 19-летней внучкой
Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году
Александр Васильев рассказал, как одеваться в этом году
В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills
В столице назвали имена победителей детского чемпионата KidSkills
В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских садов и 41 школу
В ближайшие три года в Санкт-Петербурге введут в строй 79 детских

Топ на сегодня

Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора Goldman Sachs
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора
Джесс Пауэлл: Kraken рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог NFT
Джесс Пауэлл: Kraken рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог
СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов сальвадорцев
СМИ сообщили о случаях исчезновения средств с биткоин-аккаунтов
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров у Bitmain
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров
СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в РФ
СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в

Еще по теме

Звезды поддержали благотворительное мероприятие «Сон в зимнюю ночь»
Сон в зимнюю ночь: в Москве состоится традиционный вечер в поддержку Фонда Константина Хабенского
Леонид Агутин спасает больного раком ребенка
Пользователи СберВместе пожертвовали 150 миллионов на благотворительность в 2021 году