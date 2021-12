Цена токена DeFi-проекта Terra обновила максимум выше $100

Курс Terra (LUNA) побил отметку $100, установив новый исторический максимум. Капитализация токена превысила $36 млрд.

4-часовой график LUNA/USD на бирже Bitfinex. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, новая рекордная отметка для цены составила $100,84.

За последние семь дней LUNA подорожал более чем на 55% и поднялся на девятое место по капитализации.

Данные: CoinGecko.

Исторической вехи котировки LUNA достигли на фоне аирдропа токена TNS службы доменных имен Terra Name Service из экосистемы протокола.

Ранее DeFi-проект вышел на второе место по объему заблокированных (TVL) средств, уступая только Ethereum. На момент написания показатель Terra превышает $21 млрд (DeFi Llama).

Данные: DeFi Llama.

LUNA используется в качестве обеспечения алгоритмического стейблкоина UST — ключевого элемента экосистемы Terra.

Эксперты Flood Capital отметили, что за 2021 год доля UST в совокупной капитализации "стабильных монет" выросла с 0,67% до более 6%. Рост произошел на фоне практического отсутствия поддержки актива биржами и использованию в двух основных приложениях — Anchor и Mirror, подчеркнули они.



UST has grown its dominance from .67% to over 6% in 2021 with barely any exchange listings and only 2 main apps, Anchor and Mirror.



Given this growth in 2021 and upcoming catalysts, 150% growth in 2022 isn't unreasonable.



Meaning $UST at 23B EOY 2022.



So what are the catalyst? pic.twitter.com/2QCaXIxb0h