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CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного предложения биткоина

CryptoRank: на криптобиржах сосредоточено 6,5% от рыночного предложения биткоина


На адресах централизованных торговых платформ находится 1,3 млн BTC — 6,5% от совокупного рыночного предложения. По данным аналитиков CryptoRank, большая часть этих монет (свыше 44%) хранится на биржевых кошельках Coinbase.



Согласно CryptoRank, на кошельках Coinbase находится 583 000 BTC. На втором месте расположилась Binance c 329 000 BTC (почти 25% рыночного предложения), на третьем — Bitfinex с 193 000 BTC (16,63%).


Отчеты аналитиков свидетельствуют о снижении балансов CEX в течение последних двух лет. В июле 2021 года на их кошельках находилось 1,53 млн BTC (7,3% предложения), в октябре 2020 года — 1,76 млн BTC (9,5%).


Данные Glassnode подтверждают эту тенденцию, однако цифры сервисов сильно разнятся. Согласно последнему, в кошельках централизованных бирж находится более 2,54 млн BTC. Значение соответствует показателю уровня осени 2018 года.


Данные: Glassnode.

Схожий отток средств наблюдается и по Ethereum-адресам централизованных бирж. Согласно Glassnode, на их балансах находятся 14,27 млн ETH — аналогичное значение показатель принимал в ноябре 2018 года.


Данные: Glassnode.

Напомним, с момента создания биткоина объем переданной через его блокчейн стоимости достиг $8,89 трлн. В этом показателе суммарная стоимость «прибыльных монет» составила $5,1 трлн, а «убыточных» — $3,79 трлн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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