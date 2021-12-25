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"Да, мы блатные": дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина ответили на критику в свой адрес

"Да, мы блатные": дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина ответили на критику в свой адрес

Дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис — профессиональная спортсменка. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным, сыном известного актера Бориса Смолкина. Паре часто приходится слышать, что из-за известности родителей жюри не всегда объективно оценивает их выступления и завышает оценки, а их соперникам, напротив, занижает. В сети спортсменов называют "блатными". Однако они на критику внимания не обращают и относятся к ней с долей иронии.

Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные,

— сказал Глеб Смолкин в разговоре с журналистами.


Диана Дэвис и Глеб Смолкин

В прошлом году Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали бронзовые медали на чемпионате России среди юниоров, а в этом году победили в финале Кубка России среди юниоров. На стартовавшем вчера в Санкт-Петербурге чемпионате России по фигурному катанию пара уже показала отличный результат — они заняли третье место в ритм-танце.

В детстве у дочери Тутберидзе диагностировали нейросенсорную тухоухость, которая развилась из-за неправильно назначенных антибиотиков и негативно повлияла на координацию движений Дианы. В подростковом возрасте девушка сталкивалась с издевательствами со стороны сверстников, поэтому Этери отправила ее в США. Со временем Диана приняла свой диагноз и стала развивать слух. Сейчас она говорит, что живет обычной жизнью и отлично слышит.


Мариана Панкина
# Дизайн и стиль / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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