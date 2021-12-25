Даня Милохин заявил, что его заставляли целоваться с Медведевой

Певец и тиктокер Даня Милохин раскрыл подробности романа с Евгенией Медведевой. Пара Медведева-Милохин — одна из самых любимых у зрителей «Ледникового периода». Впрочем, поклонники больше болеют не за победу звезд в шоу, а, скорее, за их отношения. Многие мечтают, чтобы напарники по проекту признались друг другу в нежных чувствах. Совсем скоро финал ледового шоу Первого канала. Страсти среди участников накалены до предела, они готовы на все ради победы. Оказалось, что наставники пар не прочь прибегнуть к некоторой хитрости ради дополнительных очков у публики.Евгения Медведева и Даня Милохин Так, например, в ряде последних выходов Милохин и Евгении Медведева часто дразнили поклонников намеками на поцелуи, а в финальном прокате и вовсе показали настоящий вихрь чувств. Теперь фанаты уверены: между ними точно не только дружба. Однако в шоу «Вечерний Ургант» коллеги вновь разбили мечты фанатов. «Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться», — заявил Даня. Впрочем, тиктокер не перестает оказывать знаки внимания партнерше. Звезда Интернета признался, что очень переживал за нее во время одного из неудачных выступлений, когда они рухнули на лед. «Самое страшное — поддержки. Страшно уронить. Вот мы упали — и ничего, только шишка побыла у меня сутки. Главное, чтобы с Женечкой ничего не произошло. Это было бы гораздо хуже», — откровенничал блогер. Иван Ургант умилился рассказами 20-летнего Дани, который продолжал осыпать девушку комплиментами. Он заявил, что та помогла ему быть более собранным и серьезным. Звезда заметно возмужал, набрал мышечную массу. А вот 22-летняя Медведева стала более мягкой. «Я расслабилась, начала проще смотреть на жизнь», — улыбалась брюнетка.