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День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года

В декабре 2021 года православная церковь отмечает день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Верующие посещают церкви, чтобы поприсутствовать на богослужении и вознести молитвы чудотворцу и заручиться его поддержкой.


В уходящем 2021 году 25 декабря верующие почтут память великого чудотворца Спиридона Тримифунтского, молитвы которому помогают укрепиться в вере и получить необходимую поддержку. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о традициях этого дня, чтобы почтить память святого по всем церковным традициям.

Традиции и обычаи 25 декабря 2021 года

В день памяти святителя верующие посещают церкви и храмы, чтобы послушать священнослужителей, повествующих о житии Спиридона Тримифунтского и возносящих общие молитвы. Частные молитвы возносят перед святыми ликами, чтобы заручиться поддержкой свыше.

25 декабря принято помогать ближним, и каждое благое дело, выполненное от чистого сердца, поможет очистить душу от негатива. Протягивая руку помощи, каждый обретает возможность получить поддержку в минуту трудности.

Праздничный день — не время ссор и скандалов. В церковные праздники не принято посещать развлекательные мероприятия и потакать дурным привычкам. В этот день приветствуется скромность во всем: в словах, действиях, пище.


Обрести покровительство Спиридона Тримифунтского может каждый из нас, если откроет сердце и душу, попросит прощения за неблаговидные поступки и встанет на путь искупления своих грехов.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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