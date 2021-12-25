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Для жителей якутского села, пострадавшего от пожара, выделили 18 миллионов рублей

Для жителей якутского села, пострадавшего от пожара, выделили 18 миллионов рублей

00:44  Автор: Жанна Звягина



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 18 миллионов рублей на оказание помощи жителям якутского села Бясь-Кюель, пострадавшего от лесного пожара. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

На оказание разовой финансовой помощи пострадавшим в результате пожара выделены бюджетные ассигнования в размере 18,15 миллиона рублей из резервного фонда кабмина. Сумму в размере 10 тысяч рублей на человека получат граждане, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате пожара; 100 тысяч рублей выплатят тем, кто в результате пожара утратил имущество первой необходимости.

Вместе с тем правительству Якутии рекомендовано осуществить дополнительные меры соцподдержки граждан, а Министерству чрезвычайных ситуаций - проконтролировать целевое и эффективное использованием средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года.

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В августе близ села Бясь-Кюель действовали два лесных пожара. Из-за сильного ветра огонь через минерализованную полосу перекинулся на хозяйственные постройки, проводилась эвакуация. Были уничтожены шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому были построены 34 дома. Их благоустроили, провели высокоскоростной интернет. Также возвели новые коровники, ферму на 100 животных. 



#лесные пожары #выплаты #в регионах


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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