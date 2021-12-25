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Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE

Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE


Ориентированная на развитие экосистемы Dogecoin (DOGE) некоммерческая организация Dogecoin Foundation работает с основателем Ethereum Виталиком Бутериным над механизмом стейкинга мем-криптовалюты. Об этом говорится в дорожной карте проекта.



В августе 2021 года команда Dogecoin объявила о возобновлении деятельности Dogecoin Foundation. В число советников организации вошли Бутерин, давний соратник Илона Маска и глава его семейного офиса Джаред Бирчелл, один из создателей Dogecoin Билли Маркус, а также разработчик Макс Келлер.


В сентябре основатель Ethereum выразил надежду на то, что проект перейдет на механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), используя для этого кодовую базу второй по капитализации криптовалюты. 


В разговоре с CoinDesk осведомленный источник отметил, что команда Dogecoin «собирается изучить преимущества PoS, возможно, с какой-то параллельной цепочкой». Он также подчеркнул, что «нет определенных сроков и присутствуют внутренние трения».


Ведущий разработчик проекта Росс Николл рассказал изданию, что «хотел бы увидеть, как PoS изучается». По его словам, для этого ему пришлось бы «убедить многих людей».


Возможно, Николлу удалось это сделать. В дорожной карте Dogecoin Foundation говорится:


«Организация также работает с Виталиком над созданием уникальной для DOGE модели комьюнити-стейкинга на PoS, которая позволяет всем, а не только крупным игрокам, участвовать в проекте, получая вознаграждение за вклад в работу сети». 


В рамках представленной дорожной карты Dogecoin Foundation также анонсировала ряд проектов, нацеленных на развитие экосистемы:


  • Libdogecoin — протокол мем-криптовалюты, реализованный в виде стандартной библиотеки C;
  • Dogecoin Standard — спецификации, представляющие «эталонную реализацию» кошелька. Документ также станет white paper проекта;
  • GigaWallet — решение с открытым исходным кодом, которое позволяет добавить транзакции с DOGE на любую онлайн-платформу. Представляет собой набор API.

В организации отметили, что работа над большинством проектов начнется в 2022 году. Тогда же команда обновит дорожную карту, раскрыв дополнительные подробности.


Напомним, в ноябре разработчики снизили рекомендованные транзакционные комиссии в сети Dogecoin.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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