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Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух

Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух

Евгения Медведева и Даня Милохин стали гостями шоу "Вечерний Ургант", где рассказали, что целоваться на телепроекте "Ледниковый период" их "заставил" наставник пары Илья Авербух.

Нас держит в плену Илья Авербух. Держал в плену, пока не закончился проект. Он нас заставил. Да, он заставлял нас целоваться,

— сказал Милохин ведущему Ивану Урганту.


При этом вопрос о статусе отношений между 20-летним тиктокером и 22-летней фигуристкой так и остался открытым. На все попытки Урганта докопаться до истины пара лишь отшучивалась.

Слухи о том, что на "Ледниковом периоде" между Даней и Женей разгорелся роман, появились с первых дней проекта. Самая молодая пара шоу сразу же стала и самой популярной — видео выступлений Медведевой и Милохина собирают на YouTube миллионы просмотров.


На протяжении всего проекта пользователи соцсетей отмечали особую "химию" между партнерами и высказывали предположения, что их отношения вполне могли выйти за рамки дружеских. Еще больше пересудов о возможном романе спровоцировало появление в сети видео с финального проката Жени и Дани, на котором запечатлен их поцелуй.


Впрочем, некоторые зрители "Ледникового периода" считают, что пара лишь старается всеми способами подогреть интерес к проекту. Даня и Женя уже не раз целовались во время прокатов, но до сих пор это были поцелуи за ширмой или через маску Человека-паука.


А в самом начале проекта Даня шокировал поклонников, набив на ноге татуировку медведя на коньках, которую посвятил Жене.

Я очень люблю удивлять людей. Я подумал, что если набью татуировку, означающую Евгению Медведеву, она удивится очень сильно, и она удивилась. Мне хватило эмоций,

— объяснил Милохин свой поступок на "Вечернем Урганте".

Он также признал, что благодаря олимпийской фигуристке стал более серьезным и собранным, а Женя в свою очередь отметила, что Даня научил ее расслабляться и проще относиться к жизни.


Финал шоу "Ледниковый период" выйдет в эфир 2 января.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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